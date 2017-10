Tunisie: Le pays passe un cap

La Tunisie a bien tenu son rang en attendant les 1/8es de finale de cette Coupe du monde qui a réussi à tenir en haleine toute la région du Cap-Bon et les férus du mini-football.

Et si le niveau fort respectable de cette Coupe du monde de mini-foot en fait une compétition déjà crédible au niveau international, on ne peut que se féliciter de l'esprit qui a présidé à cette 2e édition.

Face au Liban -- battu par la Libye lors de son premier match --, l'équipe de Tunisie s'est promenée tout au long du match en s'imposant par un score éloquent (6-1). Ce fut une soirée parfaite avec un scénario idéal. D'emblée, les Tunisiens ont dominé les débats marquant quatre buts par Mansour, Ouday (2 buts) et Ayouni. La première mi-temps était un festival de la part des protégés de Mokhtar Tlili. A la reprise, l'équipe de Tunisie a baissé le rythme pour conserver son acquis. Profitant de cette situation, les Libanais ont réussi à réduire le score par Younès, mais la réaction des locaux a été fatale en réussissant deux autres buts par Krout et Hamzaoui.

Avec ces deux victoires, la Tunisie est actuellement leader de son groupe (F). Elle doit jouer ce soir (20h30) face à la Libye pour décrocher la première place.

«Ce fut une soirée parfaite avec un scénario idéal. A nous maintenant de terminer le travail en continuant à être aussi appliqués et à grandir ensemble. On marque six buts et on n'en encaisse qu'un seul. Je crois que nous sommes sur la bonne voie pour faire une Coupe du monde parfaite. On essayera de faire le plein face à la Libye pour décrocher la première place de notre groupe», a assuré le sélectionneur national, Mokhtar Tlili.

Résultats techniques

Tunisie-Liban 6-1

Russie-Somalie 10-1

Côte d'Ivoire-Kazakhstan 2-4

USA-Sénégal 2-2

Brésil-Bosnie 3-2

Hongrie-Chili 1-1

Tchéquie-Australie 5-1