Tunisie: Succession effrénée de directeurs

Il en va de même pour tous les autres établissements. Le poste de directeur est une lourde responsabilité et les critères de recrutement doivent être stricts et transparents.

Le collège Sadiki, pourtant, mériterait mieux. Son histoire plaide en sa faveur. Il serait plus judicieux de choisir, désormais, des directeurs qui soient à la hauteur. Et des compétences il y en a. De plus, il faudrait que la durée de fonction des responsables ne se limite pas à quelques mois seulement. Un tel poste se mérite.

Cette succession n'a fait que déstabiliser le fonctionnement de ce collège. Or, on sait qu'un de ses directeurs était resté à sa tête près de deux décennies de suite. La moyenne, depuis 2011, dépasse rarement les 12 mois !

Sadiki, il est vrai, est une institution qui avait son nom et son renom. De plus, la commissaire, nouvellement désignée à la tête du CRE de Tunis I, y a passé quelques mois en tant que directrice.

