Tunisie: Le temps de la reconstruction

Rappelons que l'Espérance de Tunis a un match retard à disputer contre l'Etoile pour le compte de la cinquième journée du championnat. Un match prévu initialement le 15 octobre avant d'être reporté pour une date ultérieure. Mais il n'y a pas que l'explication contre l'ESS qui a été reportée puisque le derby, comptant pour la sixième journée, se jouera également à une date ultérieure.

La prochaine sortie du championnat pour les «Sang et Or» aura donc lieu le week-end du 21 et 22 octobre, contre l'USM à Radès pour le compte de la 7e journée.

C'est dire que Faouzi Benzarti a largement le temps pour reconstruire son équipe après l'élimination amère en quart de finale de la Ligue des champions devant Al Ahly du Caire.

Avec les internationaux

Tout à l'heure, Faouzi Benzarti récupérera ses internationaux. L'équipe est donc au grand complet et le staff technique «sang et or» pourra dès lors entamer la préparation en prévision de la prochaine sortie du championnat contre l'Union Sportive Monastirienne. Un match où le résultat sera capital pour les Espérantistes qui aspirent à remporter la victoire à l'occasion de leur première sortie officielle après l'échec essuyé en C 1 africaine.

Ben Htira et Eneramo opérationnels

Dimanche dernier, l'EST a disputé un match amical contre l'ASM, ponctué par une victoire sur le score de 1-0. Le but de la victoire était l'œuvre de Haythem Jouini qui a quitté le terrain après avoir ressenti des douleurs. C'est sans gravité, nous apprend-on, et le joueur sera à la disposition du staff technique aujourd'hui.

La rencontre amicale contre l'ASM a vu la participation des deux dernières recrues, Michael Eneramo et Anis Ben Htira.

Les deux joueurs ont achevé leur programme de préparation spécifique sous la houlette du préparateur physique. Contre l'ASM, Eneramo et Ben Htira ont affiché de bonnes impressions et seront fin prêts en prévision de la reprise du championnat.

Faouzi Benzarti a encore dix jours devant lui pour effectuer les derniers réglages avant de reprendre la compétition. La rencontre contre l'USM constituera une bonne répétition générale avant d'affronter l'ESS et le CA. Il n'est pas exclu que le match face au Stade Tunisien, comptant pour la 8e journée du championnat, se jouera également avant le derby et le classico, puisqu'il faudra attendre le 20 octobre pour connaitre les dates des matches retard.

Une chose est sûre, Faouzi Benzarti a suffisamment de temps pour remettre les pendules à l'heure. Le technicien «sang et or» sait qu'il n'a plus droit à l'erreur.