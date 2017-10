Sénégal: Plaidoyer pour l'instauration d'une autorité de régulation des professions réglementées

Sablux Holding qui s’affirme de plus en plus sur le marché de la construction au Sénégal… Plus »

Le ministre du Budget, Birima Mangara, a pour sa part insisté sur la nécessité de lever les obstacles que constituent les textes législatifs et réglementaires dépassés par l'ambition d'un Sénégal numérique. De même, M. Mangara a plaidé pour l'instauration d'une réglementation a même de garantir un dialogue fécond et régulier entre tous les acteurs.

"La révolution du numérique est en train de faire évoluer même la forme républicaine des Etats. La République du numérique est en gestation et le Sénégal doit revoir les législations et les règles administratives qui encadrent ces professions", a-t-il dit.

Selon lui, le cadre normatif doit également être amélioré pour permettre aux professions normalisées de relever efficacement les défis du numérique et de les moderniser pour un impact socio-économique plus vaste.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.