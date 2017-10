Mali: Adduction d'eau potable - L'Union des exploitants, tient sa 8ème Assemblée générale

L'Union des exploitants d'adduction d'eau potable, a tenu le mardi 10 octobre 2017, au siège du patronat du Mali, sa 8ème Assemblée générale, sous la présidence de Baraji Ammar Touré, président de l'union.

L'Assemblée générale avait pour objectif de partager avec tous les membres les questions inhérentes à la vie de l'union. Une manière pour les membres d'échanger sur les principales difficultés rencontrées, occasion aussi de faire des propositions de solutions aux difficultés liées au transfert des installations d'eau à la SOMAGEP. Mais également de proposer des mesures de redynamisation de l'union notamment par rapport au paiement et recouvrement des cotisations des membres ; de formuler des recommandations concrètes pour une meilleure fonctionnalité de l'union.

Pour le président Touré, l'objectif de l'union est d'orienter et de coordonner les activités des exploitants du système d'alimentation en eau potable, à l'échelle nationale, dans les domaines de la production, de l'équipement, de garanties, de la gestion et de la formation. Elle représente les exploitants auprès de l'Etat et des tiers, et mène toute action visant à améliorer la situation matérielle et financière de ses membres, a déclaré, le président de l'union. Aux dires du président, en dix d'exercices, le sous-secteur de l'eau a connu une profonde mutation, le transfert de compétences est effectif dans la quasi-totalité des communes du Mali ; et que le département en eau avait déclaré qu'il n'y avait aucune ressources financière à transférer. Il estime qu'aujourd'hui, près de 650 communes ont reçu leurs décisions de transfert de compétences soit plus de 80%. En plus, ces communes ont reçu une formation pour les accompagner dans leurs nouvelles tâches. Il a déploré le non-respect des dispositions statutaires par son union, car depuis juin 2011, elle n'a pas tenu d'assemblée.

Il faut rappeler que l'Union des exploitants d'adduction d'eau potable (U.E.A.E.P), a été créée le 29 avril 1998 par les associations d'usagers d'eau potable, suite à la déclaration du 7 janvier 1998.