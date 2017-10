Sénégal: Santé mentale et milieu professionel - Les maladies mentales liées au travail engendrent une perte de 1000 milliards de dollars

Le Sénégal a célébré ce mardi, à l'instar de la communauté internationale la journée mondiale de la santé mentale. Autour du thème, «la santé mentale au travail», les spécialistes ont demandé une prise en charge des pathologies mentales liées au travail car ces dernières font perdre aux entreprises chaque année 1000 milliards de dollars par an.

La journée mondiale de la santé mentale a été célébrée ce mardi partout dans le monde. Le Sénégal a sacrifié aussi à la tradition. Cette année le thème retenu par l'Organisation mondiale du commerce (Oms) est : "la santé mentale au travail". Se prononçant sur ce thème, le Directeur du cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, Alassane Mbengue, a soutenu que qu'un environnement de travail négatif peut entrainer des problèmes de santé physique et mentale, ce qui cause un manque de rentabilité financière des entreprises. Alassane Mbengue d'affirmer que la dépression et les troubles de l'ancienneté sont des problèmes courants de santé mentale qui agissent sur la capacité de travail et plus de 300 millions de personnes souffrent de dépression de même que plus de 260 millions de personnes présentant de troubles d'ancienneté.

C'est ainsi que d'après une récente étude de l'Oms la dépression et les troubles de l'ancienneté font perdre à l'économie mondiale 1000 milliards de dollars par an. Ces maladies font ainsi perdre beaucoup à l'économie du monde. Selon M. Mbengue : «Les conditions de travail ont beaucoup évolué mais elles restent encore précaires par endroit et la pression psychique sur les employés devient de plus en plus forte. Ces changements nécessitent des capacités d'adaptation et de dépassement, des choix difficiles à assumer d'où le constat d'une augmentation des problèmes de santé liés au travail».

La Directrice de la Division de la santé mentale, Pr Aida Sylla explique, que les troubles de la Santé mentale liées au travail sont engendrées par la quantité du travail, le manque de repos et de pause en milieu professionnel. Avec la technologie aussi, il n'y a plus de séparation entre l'espace professionnel et l'espace social ce qui fait que les travailleurs sont toujours confrontés toujours à la pression.