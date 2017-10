Cote d'Ivoire: Banques - La BOA Côte d'Ivoire réalise un produit net bancaire de 15,205 milliards FCFA au 1er semestre 2017

En l'absence d'évènements défavorables majeurs, et malgré la forte concurrence, la tendance devrait s'améliorer au cours du second semestre avec des perspectives meilleures en ce qui concernent les concours à la clientèle et u moindre coût de refinancement.

D'ailleurs, dans un rapport publié en juillet 2017 sur la situation économique en Côte d'Ivoire, la banque mondiale indexe ces faits marquants et annonce une croissance du PIB de 7% qui devrait ensuite converger autour de 6,5% en 2018-2019. Cette conjoncture n'a pas été sans impact sur la banque : stagnation des dépôts et légère hausse des crédits accordés.

Selon les dirigeants de la banque, le premier semestre 2017 a été marqué par deux évènements majeurs, à savoir la baisse des cours du cacao qui a contraint l'Etat de Côte d'Ivoire à une révision budgétaire et les revendications des militaires et d'une partie de la fonction publique qui a perturbé le pays.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.