Burkina Faso: Patrice Talon élevé à la Dignité de Grand-croix burkinabè

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a offert un dîner à son homologue du Bénin, Patrice Talon, à Kosyam, le lundi 9 octobre 2017. Lors de cette rencontre, le chef de l'Etat béninois a été élevé à la Dignité de Grand-croix de l'ordre national burkinabè.

En visite d'amitié et de travail de 48 heures à Ouagadougou, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a été convié à un dîner au palais de Kosyam le lundi 9 octobre 2017. Il y était invité par le Chef de l'Etat burkinabè, Roch Marc Cristian Kaboré. Parmi les invités figuraient des membres de gouvernement, des représentants diplomatiques, des chefs d'institutions... La soirée a été marquée par trois moments forts : décoration de M. Patrice Talon et allocutions des deux présidents. Après avoir élevé son hôte à la Dignité de Grand-croix de l'ordre national burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré s'est dit heureux d'accueillir son « frère » Patrice Talon, d'autant plus que c'est sa première visite officielle sur la terre des Hommes intègres.

« Dans la continuité d'une si longue tradition de partenariat fructueux, votre visite va donner une impulsion nouvelle aux relations de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays. », a-t-il déclaré. Il lui a réitéré ses félicitations pour son accession à la magistrature suprême, le 6 mars 2016, à l'issue d'un scrutin bien organisé. Le souhait de Roch Kaboré, est qu'il réussisse bien la mission que le peuple béninois lui a confiée. Evoquant les domaines de coopération entre le Burkina et le Bénin, il a cité, entres autres, la culture, l'administration du territoire, la défense, le commerce, l'industrie, l'enseignement. Une relation renforcée, selon lui, par les travaux de la commission mixte de coopération Burkina-Bénin dont la 3e et dernière session s'est tenue en mai 2005, à Ouagadougou.

« La tenue de la 4e édition à Cotonou donnera l'occasion de renforcer le partenariat en prenant en compte les aspirations de nos peuples. », a indiqué le Président du Faso. Par ailleurs, il s'est réjoui de la « parfaite harmonie » dans laquelle la diaspora burkinabè vit avec ses frères béninois, un symbole qu'il estime fondamental pour le raffermissement des relations. Cependant, a-t-il relevé, au-delà de cette « bonne santé » de la coopération bilatérale, il faut travailler à surmonter les obstacles de l'intégration sous-régionale et régionale.

Une hospitalité toujours légendaire

En termes de defis, il s'agit notamment, à son sens, de la lutte contre la pauvreté, l'amélioration de l'éduction, de la santé, la bonne gouvernance et la démocratie, la protection des droits humains, etc. Mais le plus grand défi à relever pour assurer la paix et la sécurité dans la sous-région, a souligné Roch Marc Christian Kaboré, est la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et les trafics illicites de tous genres. « Il y a également la lutte contre la piraterie maritime dans laquelle le Bénin s'est résolument engagé. », a-t-il ajouté, avant de rassurer son hôte que dans la défense des causes nobles, il peut compter sur le soutien du Burkina Faso. En retour, Patrice Talon s'est dit très ému par la chaleur de l'accueil et l'honneur qui lui a été fait, ainsi qu'à son pays, en lui décernant la « prestigieuse » médaille. « Le Bénin est fier d'être un pays frère du Burkina. Merci pour l'hospitalité dont jouissent les Béninois vivant dans votre pays.

La cinquantaine de compatriotes que je viens de recevoir me l'ont signifié et j'ai été marqué par leur témoignage. Je n'ai jamais entendu cela nulle part. », a-t-il fait savoir. Il a dit espérer que les mois et années à venir donneront l'occasion aux pays de la sous-région d'impulser un autre élan à l'intégration sur le plan de la sécurité, des infrastructures et des échanges. A l'écouter, les pays africains ont les moyens humains d'y parvenir, mais ce qui leur manque souvent, c'est l'organisation, le sérieux et la détermination. C'est pourquoi il pense qu'il faut s'attaquer sérieusement aux problèmes sécuritaires, si les Africains aspirent au développement. Patrice Talon a par ailleurs affirmé le soutien de son pays au G5 Sahel pour son fonctionnement.

Sur l'axe Ouagadougou-Cotonou, il a dit sa fierté de constater que les tracasseries ont considérablement diminué. Dans une vision plus large, il a confié que le projet de la boucle ferroviaire et le développement des infrastructures touristiques sont des leviers de développement sur lesquels l'Afrique doit s'appuyer. Dans ce cadre, il propose que des réflexions soient menées sur le parc W et la Pendjari qui concernent spécifiquement le Bénin et le Burkina Faso.