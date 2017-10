Burundi: Bujumbura et Mediapart, le début d'une idylle?

Il y a cinq jours, le monde célébrait (le 5 octobre) la journée des enseignants et des… Plus »

Une révélation journalistique est-elle vraiment de nature à détourner le cours judiciaire ? Sur le dossier ivoirien, déjà, certains observateurs soulignent que la procédure contre Laurent Gbagbo pourrait être caduque, car la CPI aurait demandé de garder prisonnier l'ancien président de la Côte d'Ivoire, en avril 2011, alors que, selon Médiapart, n'existait, « à cette époque, ni mandat d'arrêt ni enquête de la CPI ». Qu'en est-il du dossier burundais ? Pour l'heure, deux résolutions votées lors de la 36e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU -l'une proposée par le groupe de l'Union africaine au conseil des droits de l'Homme et l'autre initiée par l'Union européenne- ont exprimé diverses inquiétudes en matières de droits de l'Homme. Beaucoup de regards se sont alors dirigés vers la CPI pour lui suggérer ou l'enjoindre d'ouvrir une procédure, après quelques enquêtes préliminaires déjà effectuées par le parquet de la Cour.

Nul doute qu'à Bujumbura, on doit jubiler. Dès 2016, et de façon pionnière, le Parlement burundais votait, à une écrasante majorité, le retrait du pays de la juridiction internationale. Or, les révélations de la presse française tombent au moment précis où les opposants au régime attendent qu'une enquête soit ouverte par la Cour pénale internationale...

Il a fallu pas moins d'une semaine de publications à Médiapart - le site mythique qui joua un rôle déterminant dans la révélation des affaires Bettencourt et Cahuzac - pour dérouler, sur la CPI, des révélations issues de plus de 40 000 documents confidentiels. Conçue en collaboration avec huit autres médias internationaux membres de l'European Investigative Collaborations, la série sensationnaliste s'intitule «Les Secrets de la Cour».

