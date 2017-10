Burkina Faso: La pétanque et le jeu de dame comme innovation

Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Tahirou Barry, a procédé, le lundi 9 octobre 2017 à Ouagadougou, au lancement de la compétition sportive dénommée «Coupe du ministre». Deuxième du genre, l'édition de 2017, en plus du maracana, et le jeu de scrabble, a intégré la pétanque et le jeu de dame.

Après la réussite de la première édition l'année dernière, la Coupe du ministre de la culture, des arts et Tourisme revient cette année avec une innovation majeure par l'extension de la compétition à la pétanque et au jeu de dame. Son donateur, Tahirou Barry, a procédé au lancement de la 2e édition, le lundi dernier sur le plateau de Sport du bureau burkinabè des droits d'auteurs à Ouagadougou. Six équipes se sont engagées aussi bien en maracana et en pétanque. Des acteurs de la culture, du tourisme, du cinéma, du musée, les corps transversaux du département ministériel et les apprenants de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) se sont inscrits pour les disciplines individuelles (scrabble et jeu de dame).

Selon le coordinateur des activités sportives et des loisirs au Ministère de la culture, des arts et du tourisme (MCAT), Ouandéma Yaméogo, la coupe répond entre autres, au renforcement du cadre de rapprochement entre les acteurs du ministère, la promotion de la pratique du sport afin de maintenir les acteurs en bonne santé et la participation aux différentes compétitions. « La tenue effective de cette édition est un point d'honneur que nous mettons à l'actif des autorités de ce département. Elle témoigne sans doute de l'importance que le MCAT accorde à la cohésion sociale, au dialogue et au bien-être des acteurs», a-t-il ajouté. Abordant dans le même sens, le donateur n'a pas manqué l'occasion pour revenir sur les bienfaits du sport. «Cette activité va faciliter la pratique du sport aux agents du département. Nous avons conscience de la valeur de la pratique sportive, facteur de santé et d'aisance psychologique», a mentionné Tahirou Barry.

Le donateur a saisi l'occasion pour remettre du matériel sportif au comité d'organisation. Il s'agit entre autres, des jeux de maillots, des paires de madres, de chaussures, des jeux de scrabble et des damiers. Une séance d'aérobic a mis fin à la cérémonie de lancement de la 2e édition de la coupe du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme.