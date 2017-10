Burkina Faso: Démission au groupe parlementaire UPC

Les militants de l'Union pour le progrès et le changement (UPC) ont animé une conférence de presse, le mardi 10 octobre 2017 à Ouagadougou, pour s'exprimer sur la crise qui secoue le parti du lion. Ces militants dénoncent l'attitude des députés démissionnaires et annoncent une batterie de mesures pour réclamer leur démission.

Après les députés démissionnaires et le président de l'Union pour le progrès et le changement (UPC), ce sont les militants de base qui sont montés aux créneaux pour s'exprimer sur la crise que traverse leur parti. Mardi 10 octobre 2017, lors d'une conférence de presse, ils ont montré leur mécontentement face à l'attitude des députés UPC démissionnaires qui estiment qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Pour le porte-parole des militants, Jean Léonard Bouda, c'est la base qui a financé et battu campagne pour que ces députés démissionnaires du groupe parlementaire soient élus.

C'est pourquoi, selon lui, les 13 élus de son parti ont trahi et vendu le suffrage de leurs électeurs pour leurs propres intérêts. Pour le principal animateur de la conférence de presse, ces députés doivent avoir le courage de démissionner puisqu'ils n'approuvent plus la gestion du parti. « Ces camarades, en réalité, ne sont plus en phase avec les populations qui les ont mandatés. Mais, pour ne pas perdre leurs avantages, ils veulent nous divertir en disant qu'ils sont du parti. Nous ne sommes pas dupes », s'est insurgé Jean Léonard Bouda. A entendre M. Bouda, le député tient son mandat du peuple par rapport à une position défendue par sa famille politique et dès lors qu'il a trahi cet esprit, il aura alors renié son mandat et devra en supporter les conséquences. « Si ces députés ont été capables de vendre le suffrage du peuple, sachons qu'ils sont capables un jour de vendre le Burkina Faso aux terroristes. Notre pays n'est pas en sécurité avec des députés corrompus, versatiles et chauves-souris », a soutenu Jean Léonard Bouda.

Il qualifie ces démissionnaires « de traitres, de députés aux intestins fragiles, de déshonorables, de marchandise moins chère et avariée » qu'il faut exclure de l'Assemblée nationale. Les militants ont indiqué qu'il n'y a plus de négociation possible avec ces députés et envisagent une batterie de mesures pour les contraindre à la démission. Il s'agit entre autres, selon Jean Léonard Bouda, d'une marche pacifique à l'Assemblée nationale le jeudi 12 octobre, des manifestations le même jour devant les hauts-commissariats des provinces d'origine de tous les députés démissionnaires et l'intensification des visites inopinées aux élus concernés. Ils se disent déterminés à contraindre les députés démissionnaires à rendre les mandats au parti.

Les militants ne vont-ils pas cultiver l'esprit de violence avec les visites inopinées ? Pour le conférencier, il s'agit de visites dont l'objectif est de manifester pacifiquement pour demander la démission des députés concernés. « Leurs domiciles sont déjà gardés par la CRS, mais nous avons engagé un combat de non-retour. Nous allons leur rendre visite tous les jours, matin, midi et soir jusqu'à ce qu'ils rendent les mandats au parti », a indiqué Adama Dabéré, co-animateur de la conférence de presse. Il appelle les militants à se mobiliser pour contraindre les 13 députés à rendre le tablier.