Burkina Faso: Chine Taïwan - 106 ans de démocratie célébrées à Ouagadougou

Le 106e anniversaire de la République de Chine/Taïwan a été fêté, le lundi 9 octobre 2017 à Ouagadougou. A cette occasion, l'ambassadeur Shen Cheng-Hong a traduit la reconnaissance de son pays au Burkina Faso pour son soutien «indéfectible» à son combat pour une juste reconnaissance internationale de sa contribution à un monde meilleur.

Le 10 octobre 1911, le révolutionnaire Sun Yat-Sen et ses partisans décident d'établir une nation libre et souveraine en fondant, en janvier 1912, la Chine républicaine basée sur trois principes : nationalisme, démocratie, bien-être du peuple. Ainsi naquit la République de Chine/ Taïwan sur l'ile de Formose.

106 ans après, l'évènement a été célébré sous les lambris d'orée d'un grand hôtel de Ouagadougou autour d'un cocktail à l'initiative de l'ambassade de Taïwan au Burkina Faso, pays avec lequel il entretient une coopération exemplaire dans divers domaines. En présence de parlementaires, de membres du gouvernement et des chefs de missions diplomatiques, l'ambassadeur Shen Cheng-Hong a retracé l'odyssée d'un pays agricole à 80% au lendemain de la 2e Guerre mondiale et qui, progressivement, a conquis sa place parmi les fameux dragons asiatiques (les nouveaux pays industrialisés).

«Taïwan est un pays fortement industrialisé, en pointe dans plusieurs domaines de hautes technologies, avec une vie sociale et politique basée sur la culture démocratique affirmée et un attachement très fort aux libertés individuelles et collectives», a déclaré Shen Cheng-Hong devant ses invités.

Il a poursuivi en martelant que Taïwan est désormais une véritable démocratie et la preuve, s'il en est encore besoin, c'est l'élection d'une femme, Tsai Ing-wen, à la présidence de la République en 2016, prouvant ainsi une avancée certaine sur la thématique du genre. Au sujet des relations avec le grand voisin Pékin, l'ambassadeur de Taïwan a plaidé pour le maintien du statu quo qui existe entre l'île et la Chine continentale, c'est-à-dire pas d'indépendance, ni de réunification. Très prudent, Shen Cheng-Hong a paraphrasé la pensée moaga qui enseigne que «ce qui caresse la joue finit par toucher l'oreille».

Il a rappelé les grandes ambitions de la présidente Tsai pour dynamiser davantage l'économie, la société taïwanaise et pour faire de l'île un partenaire indispensable de la communauté internationale. C'est l'une des raisons pour lesquelles, le pays revendique sa place au sein des agences spécialisées des Nations unies. Le président Roch Marc Christian Kaboré en a d'ailleurs fait échos à la tribune de la dernière session de l'AG des Nations unies en septembre 2017.

Contre le terrorisme

Dans cette optique, le chef de la diplomatie taïwanaise au Burkina Faso a annoncé que son pays a engagé des actions pour permettre aux forces de défense et de sécurité burkinabè de faire face efficacement au terrorisme. Au-delà de ce soutien ponctuel, Taïwan et le Burkina Faso sont unis depuis plus de 20 ans par une coopération jugée fructueuse dans des domaines de la formation professionnelle, de la culture du riz pluvial, de la santé, de la protection de l'environnement, des énergies propres et le renforcement du capital humain.

«En collaboration avec le ministère en charge de la formation et de l'insertion professionnelle, nous nous apprêtons à mettre en stage dans les entreprises taïwanaises, pendant 12 mois, de jeunes formés au Centre de référence de Ziniaré. Nous espérons ainsi ramener une soixantaine de jeunes techniciens de haut niveau et des entrepreneurs», a annoncé l'ambassadeur.

C'est avec satisfaction que les autorités burkinabè ont accueilli cette énième action de la coopération avec la Chine/Taïwan. La ministre déléguée à la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Rita Solange Agneketom/ Bogoré, s'est félicitée de l'excellence des relations qui lient les deux pays. Cela se traduit, selon elle «par la réalisation de projets concrets au Burkina Faso, pour renforcer les actions du gouvernement sur le plan économique et social». «Il y a 26 projets avec la République de Chine-Taïwan, qui couvrent divers domaines prioritaires, notamment l'agriculture», a-t-elle confié.