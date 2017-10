Afrique: CAF Ligue des Champions - USMA/Put - « Il nous faut une concentration maximale »

L'USM Alger se déplace le 21 octobre au Complexe Mohamed V de Casablanca pour affronter le Wydad dans le cadre des demi-finales retour de la CAF Ligue des Champions. Après le nul concédé au match aller, les Rouge et Noir d'Alger n'ont d'autre choix que d'aller chercher la qualification en terre marocaine.

Les gars de Soustara sont conscient que par son passé, son expérience, le Wydad semble être un « chouia » favori lors de ce choc régional. Mais Paul Put et ses poulains sont décidés à aller chercher le billet qui mène à la finale de la CAF Ligue des Champions à Casablanca.

«C'est l'épreuve des clubs la plus importante sur le continent africain, il nous faut une concentration maximale et une préparation adéquate dans les meilleures conditions possibles, une compétition qui ressemble un peu à la Ligue des champions d'Europe, et il est naturel pour nous d'être préoccupés que par cette épreuve en ce moment, afin d'avoir toutes les chances de notre côté pour nous qualifier en finale, a confié Paul Put lors d'un entretien avec El Heddaf TV.

Le plus important pour moi est qu'on représente le pays en ce moment, cette épreuve est très importante et onéreuse, on doit la préparer convenablement afin de revenir avec une qualification en finale, et cette période est suffisante pour nous afin qu'on soit au rendez-vous pour cette rencontre décisive», avertit Put.