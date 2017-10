Afrique: La Roja reprend des couleurs aux dépens du Niger

· Battue en ouverture par le Brésil, l'Espagne a décroché son premier succès

· Après ses débuts réussis, le Niger a lourdement chuté

· En attendant la rencontre RDP Corée - Brésil, trois équipes ont trois points

L'Espagne a retenu la leçon. Partie pied au plancher en ouverture du Groupe D de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Inde 2017, elle avait payé ses efforts en voyant le Brésil inverser la tendance et s'imposer. Contre le Niger, qui avait fêté sa première apparition sur la scène mondiale par un succès sur la RDP Corée, elle a donc décidé de gérer ses efforts en début de match. Mais la Rojita ne sait pas aller contre nature, et son jeu de passes rapides ne met que 20 minutes à faire la différence, Abel Ruiz reprenant un centre à ras de terre de Juan Miranda (21', 1:0). Deux nouveaux buts signés Ruiz à la réception d'un coup franc (41', 2:0) et César Gelabert (45'+1, 3:0) tuent le suspense avant la pause.

Le Mena avait brillé pour ses premiers pas dans une compétition FIFA, mais trois jours plus tard, il mesure l'écart qui le sépare d'une équipe habituée au haut niveau dans toutes les catégories d'âge. Les Espagnols sont plus rapides, plus précis, et plus techniques, et l'avantage physique des Nigériens ne suffit pas pour rivaliser. La Rojita met le pied sur le ballon en deuxième période et gère ses efforts, sans se priver de concrétiser quand elle en a l'occasion de marquer un quatrième but par Sergio Gomez (82', 4:0). Toujours en course pour la qualification, le Niger jouera son avenir contre le Brésil, tandis que l'Espagne en fera de même face à la RDP Corée.