Madagascar: Ambohitrarahaba - Les cambrioleurs décapitent un garçon

Dans la lutte contre la peste, le coude-à-coude ne devrait pas se limiter à celui de l'Etat et des Nations… Plus »

La compagnie d'Imerina central, la gendarmerie et la police de Sabotsy Namehana, la gendarmerie d'Ankadikely Ilafy, la section de recherche criminelle, un médecin et la brigade cynophile d'Ivato s'entraident pour la recherche des meurtriers et le constat. Tous les éléments des forces de l'ordre sont mobilisés pour l'opération de bouclage et de ratissage.

L'heure exacte ainsi que la durée de cette scène criminelle n'est pas bien déterminée. Les braqueurs ont réussi à se faufiler dans la maison située au milieu de quelques villas. Seuls deux enfants sont restés à l'intérieur attendant le retour de leurs parents du travail. Le garçon âgé de 12 ans a été charcuté avant d'être décapité dans la douche, les mains ligotées. Les malfaiteurs ont ensuite enlevé la fillette et sont repartis avec une grosse somme d'argent, ainsi que des bijoux en or.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.