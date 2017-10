Sénégal: Rencontre des députés de BBY - Aymerou Gningue et Abdoulaye Wilane se tirent dessus

Sablux Holding qui s’affirme de plus en plus sur le marché de la construction au Sénégal… Plus »

Le président du groupe parlementaire Bby s'exprimait, hier, au cours d'un séminaire politique des députés dudit groupe autour du thème «Etre à la hauteur des attentes du peuple». Il convient de rappeler que la 12e législature a été peinte par l'opposition et même certains membres de Benno Bokk Yaakaar à l'instar d'Elène Tine, comme la plus nulle de l'histoire politique du Sénégal. La majeure partie des lois ont été votées sans débat. Et s'il arrive qu'il y ait débat, les échanges ont été tellement houleux qu'à la fin, cela s'est terminé en queue de poisson.

