Cote d'Ivoire: 12ème édition d'afrik fashion show - La fête en pensant à "l'union africaine" de la mode

Tout était au top ! En tout cas, de l'avis des participants, la soirée de la 12ème édition du rendezvous africain de la mode, "Afrik fashion show", qui s'est tenue samedi dernier au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire était d'un niveau exceptionnel.

En témoignent, entre autres, la sublime décoration de la salle; la beauté de l'art oratoire des animateurs de service : Yves de M'bella et Mariam Coulibaly, deux spécialistes en la matière, et que dire de la qualité de la quinzaine de créateurs à l'honneur ce jour-là ! Pathé O, Ciss St Moïse, Miss Zahoui, Ouli Patricia, Gilles Roland Touré, Reda Fawaz, Michelle Yackice, Franck Gnamien, Missano (Côte d'Ivoire) ; Bazem'Sé et Koro Dk Style (Burkina Faso) ; Bineta Salso (Sénégal) ; Elima (Togo); Maria Bocoum (Mali) ; 6Kasso (RD Congo).

Toutes ces têtes fortes de la mode venues des quatre coins d'Afrique avaient à cœur de jeter les bases d'une organisation forte au sein de laquelle ils font valoir leur génie et leur ingéniosité. C'est pour cela qu'ils ont offert aux deux à trois mille convives une soirée de premier choix. Ces créateurs ont également démontré combien la mode, désormais en Afrique,« constitue un vif atout touristique et c'est grâce à ce type d'événements (Afrik fashion show) que nous voyons, de plus en plus, se développer le tourisme de la mode», selon le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, co-parrain de la cérémonie qui parlait en son nom et en celui de son collègue, Maurice Kouakou Bandaman, de la Culture et de la Francophonie. Bien avant lui, Isabelle Anoh, directrice générale d'Avant-garde production, initiatrice de ce rendez-vous, a insisté sur le fait que « le secteur de la mode reste l'un des puissants secteurs pourvoyeurs d'emplois dans nos pays ».

Et c'est pour « accroître cette création d'emplois, professionnaliser le secteur et permettre aux créateurs de vivre de leur art », selon elle, que l'Association des fashion week d'Afrique a été créée, le 05 octobre dernier à la ferveur de la célé- bration d'Afrik fashion show 12 à Abidjan. Cette association que préside l'Ivoirienne Isabelle Anoh est représentative de, pratiquement, toutes les zones géographiques d'Afrique. Et l'Afawa a pour ambition d'organiser des activités de mode et de stylisme d'envergure à travers les grandes capitales régionale du continent noir. Par-dessus tout, le 12ème show d'Afrik fashion show a fini par convaincre sur le talent et la valeur intrinsèque des créateurs africains de mode.