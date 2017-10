Cote d'Ivoire: Préinscriptions des nouveaux bacheliers 2017 - Les résultats connus cette semaine

Les résultats des préinscriptions des nouveaux bacheliers seront rendus publics cette semaine. L'annonce a été faite hier par le directeur de l'Enseignement supérieur, le Pr Nindjin Aka Fulgence, lors d'un point au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au 20ème étage de la Tour C au Plateau.

Pr Nindjin s'est réjoui du fait que c'est la première fois, depuis près d'une décennie, que les résultats sont connus dans le mois d'octobre. « Le but est de permettre aux nouveaux bacheliers de reprendre rapidement les cours dans les établissements et d'éviter les périodes d'inactivité », a indiqué le directeur de l'Enseignement supérieur. Pr Nindjin Aka Fulgence a profité de cette rencontre avec la presse pour rendre public le calendrier officiel de l'année acadé- mique 2017-2018. L'année acadé- mique, a-t-il fait savoir, a démarré dans toutes les universités, grandes écoles publiques et privées de Côte d'Ivoire.

Elle compte deux semestres. Le premier semestre débute du lundi 09 octobre au 16 février 2018 tandis que le deuxième semestre se déroulera du 19 février au 29 juin prochain. Les congés de Noël sont prévus entre le 22 décembre 2017 et le 03 janvier 2018 et ceux de Pâques, du 29 mars au 08 avril 2018. Quant aux grandes vacances, elles sont fixées du 02 juillet au 16 septembre 2018. Le directeur de l'Enseignement supé- rieur a signifié que l'objectif essentiel du ministre Ly Ramata Bakayoko est de tout mettre en œuvre pour normaliser l'année académique. Et ce, par une rentrée unique et à bonne date valable pour l'enseignement supé- rieur public et privé.