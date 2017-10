Mali: Dette intérieure du Mali - Un comité interministériel pour examiner le dossier des fournisseurs de l'Etat

D'ores et déjà, l'Etat a déjà payé 4 milliards de F CFA durant ces deux semaines, affirme le ministre de l'Economie et des Finances. Avant de déplorer l'inexistence de certaines de ces dettes qu'il juge fictives sans documents fiables.

Pour rappel, le ministre de l'Economie et des Finances a tenu à préciser que l'Etat devait rembourser des dettes justifiées et vérifiées par un cabinet d'audit désigné et les procédures de remboursement ont commencé. Mais il se trouve que les pièces justificatives qu'il faut pour prétendre font défaut chez certains fournisseurs.

Ces derniers réclament le payement de 80 milliards de francs CFA à l'Etat malien. Lors d'un sit-in à la Bourse du Travail, ces acteurs ont exigé le paiement de leur argent, depuis plusieurs années. En plus, ils ont réclamé la démission du ministre de l'Economie et des Finances.

