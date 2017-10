Mali: Télévisions privées - Sur les 4 autorisations, 3 sont commerciales

C'est ce 11 octobre que la Haute Autorité de la Communication (HAC) entamera le processus de dépouillement des dossiers d'appel à candidatures concernant les télévisions privées.

L'information a été donnée mardi à la Maison de la presse, lors d'une cérémonie de lancement dudit processus. C'était sous la présidence de Gaoussou Drabo, président de la commission en charge du dossier à la HAC, en présence de ses collègues membres et les représentants des candidats.

Ce lancement a été marqué par l'intervention du président de ladite commission suivie de la présentation de la liste des 34 dossiers de candidature qui ont été déposés au siège de la HAC.

Le doyen Drabo rappellera que le lancement s'inscrit dans le cycle des processus d'appels à candidatures portant sur l'établissement et l'exploitation de nouveaux services privés de communication, cycle lancé le 13 juin dernier par la HAC. Selon lui, ces processus concernent les radios privées commerciales et non commerciales, les entreprises de réseau de diffusion, ainsi que les télévisions privées commerciales et non commerciales.

Pour lui, la conclusion de ces deux opérations permet à la HAC d'engager aujourd'hui le processus de dépouillement des dossiers des télévisions privées. Pour celles-ci, l'appel à candidatures a été lancé le 13 juillet 2017 et s'est clôturé le 15 août 2017 à minuit. Comme cela a été précisé, l'appel à candidatures se limite dans un premier temps uniquement aux programmes diffusés à partir du district de Bamako. Il porte sur les autorisations d'établissement et d'exploitation à accorder à 4 éditeurs de télévisions privées dont 3 commerciales et 1 non commerciale.

Par ailleurs, le président de la commission a tenu à rappeler que dès le début du processus, ils (membres de la HAC) ont eu à répondre aux interrogations des promoteurs. Ces derniers s'inquiétaient du nombre restreint des autorisations mises en jeu et du fait que seule soit concernée la capitale.