Sénégal: La commune de Meckhé entre dans l'ère du digital avec le lancement de son site web

Sablux Holding qui s’affirme de plus en plus sur le marché de la construction au Sénégal… Plus »

La commune de Meckhé qui compte plus de 25.000 habitants est le centre ouest africain de l'artisanat. La ville dispose de 250 fabriques de chaussures, de vannerie et de filature traditionnelle qui nourrissent directement ou indirectement plus de 4000 familles. Les revenus tirés de l'artisanat sont estimés à quelque 2 milliards de francs CFA par an.

En investissant sur la création et le développement du site web, la commune entend disposer d'un outil économique performant qui puisse rendre visible sa production artisanale et en assurer une bonne promotion. Le site donnera aussi l'occasion de valoriser le talent des artisans locaux ainsi que le riche patrimoine traditionnel du terroir qui est un leg du puissant royaume du Cayor (Kajoor) qui dispose d'atouts écotouristique.

Le site web donne également à la commune la possibilité de consolider sa position de pôle de développement artisanal et par conséquent de moteur de croissance en offrant aux artisans l'accès à l'information et aux innovations technologiques garant de compétitivité.

En décidant de construire ce site, la municipalité s'inscrit dans une dynamique d'innovation et de modernisation des outils de communication et de vulgarisation de l'action publique, selon un communiqué de presse.

Ce nouveau site d'information générale est destiné à informer les populations sur la vie de la commune et leur offre la possibilité d'exercer un contrôle citoyen sur les différentes activités et programmes de développement.

Copyright © 2017 Ecofinance.sn. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.