Tunisie: Quand la princesse s'éveillera

Le qualificatif «Endormie» ne devrait pas être entendue sous l'angle péjoratif puisque la société civile ici cherche à être dynamique et à secouer le joug de la torpeur. Il est en effet des Ongs qui sont égales à d'autres, performantes dans le territoire tunisien. Les actions qu'elles mènent, notamment dans le domaine culturel, sont à considérer, à juste titre, comme pionnières.

En appui à ce fait, le travail accompli par l'«Association pour le civisme et la citoyenneté» (Araa, à lire et entendre en termes arabes).

Cette association a réalisé, à travers le projet «Icône de Ziqua», dont le président est l'académicien Dr Yassine Al-Halwani, un guide de 300 pages avec une centaine d'illustrations intitulé « Recueil des icônes patrimoniales au gouvernorat de Zaghouan». Actuellement sous édition, un millier d'exemplaires sont prévus pour publication.

L'un des promoteurs de cette présentation de l'héritage culturel de Zaghouan, Dr Mehrez Daoud, lui-même auteur d'une thèse sur le développement économique avec option sur «Impacts des zones industrielles à Zaghouan», m'a appris que ce guide cherche à recenser les traits authentiques et propres à l'identité de la région, tâchant de faire ressortir le foisonnement culturel dont regorge cette contrée. La charpente de ce travail s'articule autour de trois thèmes, à savoir l'affirmation de la diversité culturelle et la valorisation des expressions culturelles et artistiques régionales, des initiatives créatrices visant à l'intégration des jeunes dans la vie et l'action culturelles, et l'établissement de passerelles entre l'action culturelle et les composantes de la vie sociale.

Cette présentation de l'héritage culturel de la région de Zaghouan, dont l'auteur de ces lignes en a pu prendre connaissance, a été le fruit d'efforts conjugués d'une équipe de chercheurs, d'experts et d'universitaires, toutes et tous appartenant à des disciplines diverses mais complémentaires; ce document, appelé à être traduit en français et anglais, se veut une référence en la matière .

Cet exemple de renouveau n'est pas le seul. Loin s'en faut! Un autre cas, très pertinent et qui augure d'un impact sur l'avenir et affectera celles et ceux qui prendront la relève, la jeunesse. A partir de Zaghouan, il y a des clubs sportifs qui accueillent plus de 200 adhérents, versés dans la préparation physique ( yoga et aérobic) et les sports de combat ( kick-boxing et karaté). On le sait, ces activités sportives constituent le meilleur moyen pour inculquer des traits de caractère nobles ( discipline, confiance en soi, vitalité de la mémoire et bons résultats scolaires). En effet, parmi ces adhérents, de la tranche d'âge de 8 à 15 ans et venant également des zones rurales, les compétitions nationales en Karaté de l'année 2016-17 ont enregistré des distinctions : 4 médailles de bronze, 7 d'argent et 1 d'or, la titulaire de la médaille d'or ayant participé aux Jeux Olympiques.

Un mot pour finir à ce sujet; le club olympico gim, sis près du Crda, qui accueille 21 athlètes est le modèle par excellence de réussite dans l'encadrement et l'inculcation de valeurs de civisme aux jeunes adhérents. Ce club est dirigé par l'athlète international des années 80, Mounir Gmati, diplômé en entraînement premier degré en Karaté, affilié à la Fédération tunisienne de karaté, ceinture noire 4e dan.

Ces deux cas cités ci-dessus ne sont pas uniques puisque, également, la femme agit en prenant de l'initiative et s'affirme en ne demeurant pas en reste dans ce frémissement que Zaghouan connaît. Il existe une Association très active qui intègre dans ses actions de terrain à la fois Environnement et Sport. Il s'agit de l'«Association Houriet Zaghouan/Sport pour tous» (Ahzspt) qui milite en faveur du plus grand nombre de femmes et de familles de pratiquer des activités sportives, et de diffuser auprès de ses adhérentes et adhérents ( qui ont suivi) les normes professionnelles du sport. Fondée initialement par un groupement de femmes, sous l'égide de Mme Samira Chérif Kefia en 2014, avec 65 adhérentes auxquelles se sont jointes des personnes de tous âge et genre.

Ahzspt a déjà à son actif l'organisation de plusieurs actions telles que « Les Foulées de Ziqua», marathon de 18 Km autour du mont de Zaghouan, «Course des mamies» de 500 mètres, une vétérane de 85 ans était parmi les participants.

Cette association organise également le 14 octobre une Journée consacrée au reboisement des aires saccagées par les incendies au mont Zaghouan. Et ce, en collaboration avec l'Union arabe de la Femme spécialisée/Section-Tunisie, organisme relevant de l'Unité économique de la Ligue Arabe. Slogan de cette Journée: «Plantons des Arbres pour une Tunisie Verte». Une centaine d'activistes écolo y participeront.

Ces cas, cités en illustration, ne sont pas uniques. D'autres situations, relevant de success stories dans des sphères se ramenant à l'action sociétale et qui sont l'expression d'une vitalité endogène, appelée à se manifester et s'affirmer davantage.

L'aspect exogène aura également sa part dans les évolutions à venir. En effet, la région de Zaghouan est appelée à connaître des mutations profondes en raison du nouveau découpage territorial des municipalités qui intègre la représentation des zones rurales au sein du prochain Conseil Municipal et leur donne voix dans les affaires locales. Le projet de loi relatif aux Collectivités locales, en discussion à l'ARP, prévoit aussi la participation de la femme en tant que membre et surtout en nombre égal à celui de l'homme, dans les listes de candidature aux élections municipales. Aucun doute que cette mesure aura un impact particulier sur les comportements et les visions au sein des populations rurales, et dont Zaghouan, en tant que nouveau découpage, est rurale par excellence, statistiques à l'appui. Sur les 38.445 habitants que compte la population de la future municipalité de Zaghouan, plus de la moitié habite dans les villages ou bien dans les campagnes, sans mentionner les ceintures de la ville de Zaghouan.

Le deuxième facteur qui va contribuer à provoquer des changements profonds concerne la proximité de la région, encore rapprochée de la capitale, grâce à la nouvelle route express à deux fois double voie, bientôt opérationnelle. Les facilités de déplacement avec les distances raccourcies vont donner lieu à un exode inverse.

La région de Zaghouan constitue le futur poumon du Grand Tunis. Et alors la princesse sera bel et bien réveillée.

* (Ancien diplomate)