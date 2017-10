Angola: La consommation excessive de l'alcool à la base des maladies mentales

Sumbe — La consommation excessive de l'alcool contribue significativement au surgissement des maladies mentales dans la province de Cuanza Sul, a affirmé mardi le psychologue Eduardo Mateus.

Le responsable a révélé le fait mardi à l'Angop dans la ville de Sumbe, capitale de la province de Cuanza Sul, à l'occasion de la Journée mondiale du malade mental, célébrée mardi dernier.

D'après lui, la recherche urgente de meilleures conditions de vie et l'anxiété de beaucoup de personnes à résoudre des problèmes personnels et familiaux sont les causes des perturbations psychiques.

La maladie, a-t-il indiqué, affecte, principalement, des personnes âgées de 15 à 40 ans, car c'est la couche sociale la plus active et la plus tournée vers la consommation excessive de l'alcool et les drogues, sans mesurer les conséquences qui en découlent.