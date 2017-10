Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - FC Kondzo et le FC Nathalys joueront les barrages

Lors de la dernière journée du championnat, les Fauves du Niari et Nico-Nicoyé (34 points) avaient fait jeu égal (0-0). Mais seulement au cours de ce match, l'AC Léopards avait aligné le joueur Tchilimbou Mavoungou suspendu. C'est en toute logique que Nico-Nicoyé ait gagné le match par forfait (3-0). « Il ressort du rapport des officiels que l'équipe de l'AC Léopards a fait jouer chilimbou Mavoungou (dossard 17 )suspendu (... ) L'équipe de l'AC Léopards paie une amende de 300.000Fcfa. Son sécretaire général adjoint, Fortuné NimyTsaty, est suspendu pour trois mois et l'équipe perd le match par forfait (0-3) en faveur de Nico-Nicoyé », a confirmé l'avis d'homologation 34.

L'avis d'homologation 34 a tranché le débat: le FC Kondzo et le FC Nathalys disputeront les barrages en vue de se maintenir en Ligue 1. Les Jeunes Fauves et l'AS Kimbonguela (29 points chacun) joueront en Ligue 2 la saison prochaine.

