Congo-Brazzaville: Championnat national de football féminin - Les favoris évitent le faux départ

Avec le même nombre de points et de buts marqués, le FCF la Source et l'AC Léopards seront peut -être départagés le vendredi 13 octobre en clôture de la 2e journée. La première rencontre de cette prochaine journée opposera le CESB à Rayons du soleil à 10 heures avant Royal RF- l'AC Colombe prévu à 14 heures.

Derrière, ses concurrentes ont aussi fait le boulot. Les filles de l'AC Léopards ont dominé celles de Royal RF 2-0, grâce à des réalisations de Dani Mabondzo et Smith Adama en seconde période. Le FCF la Source a lui aussi attendu la seconde période pour battre Rayons du Soleil 2-0. Fortunée Badioko et Ruth Nkounkou ont inscrit les buts de la Source.

L'AC Léopards qui remettait son titre en jeu et le Football club féminin la Source ont respectivement battu Royal RF et Rayons du soleil sur le score identique de 2-0 pendant que l'AC Colombe, récemment vainqueur de la coupe du Congo, laminait CESB sur un score sans appel de 9-0.

