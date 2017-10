Congo-Brazzaville: Les secteurs public-privé veulent élaborer un programme conjoint pour 2018

Outre ces éléments, l'orateur a parlé de l'imporance des innovations dont celles managériales et technologiques avec la télémédecine; etc.

Le docteur Landry Sossoumihen a donné sa communication sur le thème « L'alliance du secteur privé de la santé : vision stratégique et enjeux ». L'orateur a expliqué que le secteur privé avait reçu mandat d'élaborer une vision stratégique qui va permettre à l'alliance de faire face aux enjeux du système national de santé. « Au sein de l'alliance nous allons partager cette vision avec l'ensemble des membres du secteur public de la santé pour avoir des soins de qualité. L'Alliance a mis en place une gouvernance pour atteindre la performance et élaborer une communication dans le sens de la transparence », a-t-il indiqué.

La ministre de la Santé et de la population avait mis en place un partenariat public-privé. A cet effet, ce secteur est associé dans le travail et la partie pratique des soins. De 2015 à 2017, explique Richard Urbain Bileckot, l'Etat a injecté plus de 200 millions de Francs CFA dans le secteur privé de la santé.

