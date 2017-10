Congo-Kinshasa: Sons discordants !

opinion

Bruits de bottes à l'Est de la RDC. Grogne dans les Universités. Réclamations de colère dans les marchés publics. Pires vacarmes sur la scène politique Rd Congolaise... Voilà, le décor planté au Congo-Kinshasa. C'est à se demander où mettre de la tête.

A l'Est, de nouveau, les coups de bals se font entendre. Maï Maï Yakutumba et ADF reprennent, hélas, du service à la grande défaveur des habitants de ces coins de la République qui souffrent de leurs activités. Dans les Universités, cependant, à l'aube de la rentrée académique ce 16 octobre 2017, la grève continue de régner en maître. Quoique des perspectives d'entente et donc d'une réelle reprise des cours pointent à l'horizon, il n'en reste pas moins que la grogne demeure perceptible. Exemple ? Mécontentement des étudiants qui attendent dans divers établissements la programmation de la deuxième session ainsi que leur délibération. Mais, aussi, celle des professeurs qui, à cor et à cri, exigent toujours d'être payés au taux du budget 2017.

D'autres types de réclamation se font aussi dans les marchés publics où les prix de denrées alimentaires font grincer les dents au citoyen lambda dont le pouvoir d'achat se trouve plus qu'affaibli par la crise financière qui sévit au pays. Puisqu'il faille parler de crise, c'est sur la scène politique Rd Congolaise que les pires vacarmes sont perceptibles. Haut lieu de la démocratie, le Parlement congolais vient, lui de même, d'enregistrer un sérieux coup de colère. Il s'agit, évidemment, du boycott des plénières par les Députés de l'Opposition. Ils reprochent au Président de la Chambre Basse de caporaliser l'Assemblée Nationale, en étranglant leurs voix dans le contrôle parlementaire.

Ce, dès lors que les motions de défiances initiées par eux n'ont de cesse d'être cassées par des motions incidentielles taillées sur mesure par certains de leurs collègues de la Majorité Présidentielle dont Minaku n'est rien de moins que le Secrétaire général. Avant de faire un come-back à l'hémicycle, ils posent des exigences, reste à savoir s'ils auront gain de cause. Toujours sur la scène politique, la plus grande pomme de discorde, à savoir la tenue des élections, demeure poignante. Si Nangaa et ses compères de la Commission Electorale Nationale Indépendante soutiennent publier sous peu un calendrier électoral, les esprits ne s'apaisent pourtant pas.

Si l'impossibilité d'organiser cette année la présidentielle, les législatives nationales et provinciales parait évident, il n'en demeure pas moins que l'Opposition radicale tient à la convocation de la présidentielle, tout au moins, durant cette année. A défaut, c'est une transition sans le Président Kabila. Alors que la tripartite CENI-CNSA-Gouvernement est censée s'ouvrir dès demain, pour pouvoir évaluer le processus électoral et, par ailleurs, trancher sur toutes les questions y afférentes, ce mercredi 11 octobre, c'est l'ONU qui se réunit, à New York, pour parler du Congo. Quel sera le son de cloche qui sortira de ce rendez-vous ? Quoiqu'il en soit, ce sera un tout nouveau son à encaisser.