Congo-Kinshasa: PTNTIC - Emery Okundji pour une redynamisation de la Poste Congolaise

A l'occasion de la journée mondiale de la Poste célébrée le 9 octobre de chaque année, l'homme a tenu un speech profond traçant les perspectives de ce secteur méconnu, in globo, par la génération collée à internet.

La poste de demain devant s'adapter à l'environnement technologique mondial, la poste de demain dispose d'un nouvel atout et non des moindres, à savoir : le E-commerce ou le commerce électronique. Emery Okundji, Ministres des PTNTIC, croit, au regard des statistiques probant dressées ces derniers jours, que le commerce électronique constitue une nouvelle opportunité de développement de la Poste et un nouveau segment du marché qu'elle se doit de conquérir. Cela, puisque son réseau étant le plus danse qu'aucun des concurrents ne peut égaler. C'est ainsi qu'Emery Okundji estime que la poste a encore des beaux jours devant elle. Anticipant cet aspect, le Ministre des PTNTIC révèle que les autorités ont dû procéder à la conception et à la mise en œuvre d'un code national destiné à rendre aisée l'identification des usagers à l'effet d'une distribution sécurisée et sûre des envois.

"Je saisis l'opportunité que m'offre cette journée pour inviter mes compatriotes à une profonde réflexion sur le rôle de la poste dans leur vie quotidienne et sa contribution au développement socioéconomique des Nations. Saviez-vous que la poste est la plus ancienne des institutions humaines ", a dit Emery Okundji. Et de poursuivre : "Il est intéressant de noter ici qu'à l'époque coloniale, la poste congolaise a été le deuxième contributeur au budget de l'Etat après le secteur minier, si bien que, d'une part, ses recettes ont servi à la rémunération de toute la fonction publique coloniale, et, d'autre part, des crédits prélevés sur ses recettes ont été alloués à l'Office des cités Africaines devenu par la suite Office national de logement -ONL- pour la construction de certains quartiers de la Ville-Province de Kinshasa comme Matete, Lemba et Bandalungwa ".

La Poste à l'ère des NTIC

Aux yeux d'Emery Okundji, aujourd'hui, dans un contexte mondial particulièrement marqué par le caractère incontournable et irréversible des Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication, la poste congolaise, à l'instar de toutes les postes d'autres nations du monde, est appelée à se réinventer. " En effet, nul ne peut ignorer que le développement des télécommunications a réduit de manière considérable le volume des échanges de la poste aux lettres, c'est le cas du courrier ordinaire, des informations que l'on mettait 4 à 6 jours à se communiquer par le moyen d'une lettre, on se les communique en une minute par le moyen d'un sms ou par courrier électronique ", a-t-il soutenu.

C'est ainsi, signale, par ailleurs, Emery Okundji, que consciente de l'ampleur de ces nouveaux défis que doit relever la poste mondiale, l'Union Postale Universelle -UPU- a décidé pour cette année comme thème : " innovation, intégration et inclusion". C'est de la sorte que la Poste est appelée à innover afin de s'adapter aux exigences des usagers devenus de plus en plus pressés. Cela passe par l'introduction dans sa gamme des services, des stratégies et méthodologies de travail que les concurrents privés.

Booster la Poste

La poste n'évoluant pas comme une île isolée, elle est, de ce fait, appelée à s'ingérer harmonieusement dans l'environnement en prenant en compte les réalités propres aux milieux. Cela, pour Emery Okundji, passe par la mise à la disposition aux positions des services de proximités. En outre, la poste à travers son service financier est appelée à cibler toutes les personnes tant morales que physiques non bancarisées des entités reculées et les PME afin de devenir un outil de l'inclusion financière dans le cadre de l'économie numérique globale.