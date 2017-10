Congo-Kinshasa: Mesures relatives au dédoublement des partis - Ramazani Shadary éclaire Joseph Olenghankoy!

Le CNSA et la Vice-Primature en charge de l'Intérieur et Sécurité ont tenu une réunion de travail hier, mardi 10 octobre 2017. Cette séance de travail a mis face-à-face Emmanuel Ramazani Shadary et Joseph Olenghankoy, au siège du CNSA.

Objectif, évaluer les mesures de décrispation relatives au dédoublement des partis politiques retenues dans l'Accord de la Saint Sylvestre. C'est à l'invitation du Président du CNSA que le VPM Ramazani Shadary a éclairé cette jeune institution sur les efforts déjà déployés pour vider cette question suite aux recommandations du compromis politique du Centre Interdiocésain de Kinshasa.

«Le VPM a évoqué la particularité de chaque parti politique concerné par l'Accord, du point de vue politique et sur le plan juridique notamment, le MLC/L l'ARC, l'ACO, l'UNAFEC, le PDC, l'UNADEF et le MSR. Le VPM a dit être en règle avec les recommandations de l'Accord du 31 décembre 2016, en rapportant l'arrêté pris avant lui qui enregistrait deux partis (cas du MLC et MLC/L déjà résolu par lui). S'agissant du dédoublement présumé de certains partis politiques, M. Ramazani a démontré au cas par cas et pour chaque parti l'absence des preuves juridiques d'un quelconque dédoublement. Ce, tout en mettant le CNSA à profit pour le dénouement de certaines questions sur le plan politique. Le ministère de l'Intérieur ne statue pas sur les conflits internes des partis politiques qui doivent être réglés devant les instances judiciaires, c'est à dire devant les cours et tribunaux», a rapporté Louis D'Or Balekelayi, Conseiller en communication du Vice-Premier Ministre Emmanuel Ramazani Shadary qui a assisté à la réunion.

Face au présidium du Conseil National de Suivi de l'Accord -CNSA- et ses membres, la délégation du VPM de l'Intérieur et Sécurité comprenait, outre le Secrétaire Général aux partis politiques, quelques membres de son cabinet notamment, le Directeur de Cabinet et quelques conseillers. Cette rencontre revêt une importance capitale dans le cadre de l'évaluation de l'Accord de 31 décembre 2017. Les participants ont salué la richesse des échanges et la profondeur de l'exposé du Vice-Premier Ministre de l'Intérieur, a-t-il été rapporté. Du reste, le CNSA a accédé à la demande du VPM d'approfondir la réflexion sur la complexité politique de certains aspects de la question examinée avant les élections.