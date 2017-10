Cameroun: Crise anglophone - L'appel au dialogue de Transparency International

Le système a par ailleurs procédé à la fragilisation et à l'instrumentalisation des structures d'encadrement du dialogue social, ainsi qu'à « la diabolisation des contre-pouvoirs » que sont les médias, la société civile, les autorités religieuses et les partis politiques d'opposition.

L'Ong estime que « cette atmosphère rappelle celle ayant prévalu lors des graves évènements de février 2008 et l'agitation quasi-insurrectionnelle ayant affecté certaines régions » du pays. Les mêmes causes ont donc produit les mêmes effets. Il s'agit des « lenteurs dans la lutte contre la corruption, la fraude, les détournements de fonds publics et l'enrichissement illicite ; le désagréable sentiment d'impunité qu'affichent ostensiblement les délinquants économiques et divers décideurs; la rupture du contrat tacite sur l'alternance ; l'ascenseur social en panne et la désespérance des jeunes suite à l'enracinement structurel du chômage ».

Dans sa présentation de la situation, l'organisation non-gouvernementale (Ong), essaye d'abord d'établir une chronologie des faits et aboutit à deux observations. Premièrement, l'absence de dialogue a amplifié de manière significative, de simples revendications corporatistes qui ont dégénéré en des appels à la sécession dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

