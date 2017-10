Afrique: Forum mondial de la jeunesse - L'Égypte organise une rencontre à Sharm el sheikh

L'activité, ouverte à tous les jeunes du monde ayant plus de dix-huit ans et déterminés à faire la différence, durera près d'une semaine et couvre la période allant du 4 au 10 novembre 2017 dans l'État de Sharm el sheikh.

La République arabe d'Égypte accueillera, du 4 au 10 novembre 2017, le Forum mondial de la jeunesse (en anglais World Youth Forum, WYF). Cette activité rentre dans le cadre des efforts menés par le gouvernement égyptien d'engager un processus à long terme favorisant un dialogue fructueux entre le gouvernement et les générations futures, lesquels efforts ont abouti à la mise en place des conférences nationales de la jeunesse accordant ainsi aux jeunes une plate-forme pour exprimer leurs opinions et contribuer efficacement dans le processus de prise des décisions.

À l'écoute de la jeunesse promettante

Le WYF est une plate-forme qui favorise la paix, la prospérité, l'harmonie et le progrès à travers le monde entier construits par la jeunesse promettante. Il vise à engager les jeunes du monde entier dans l'enrichissement de la plate-forme, les permettant ainsi d'exprimer leurs opinions et faire des recommandations aux décideurs et aux différentes personnalités influentes. Le forum reste donc une opportunité offerte à la jeunesse pour s'engager avec les décideurs, pour le réseautage avec la jeunesse promettante de la région et du monde, qui est déterminée à apporter un changement devant affecter le monde d'aujourd'hui.

Il est noté que, depuis le mois d'octobre 2016, quatre conférences nationales ont été organisées dans les différents États dont Sharm El Sheikh, Aswan, Ismailia et Alexandrie, donnant ainsi aux jeunes l'occasion propice d'exprimer leurs opinions et de faire connaître leurs projets. Actuellement, la jeunesse égyptienne, parrainée par le président Abdel Fattah El Sisi, lance un appel à tous les jeunes du monde pour prendre part à cette prestigieuse rencontre de la jeunesse, le Forum mondial de la jeunesse, attendu au mois de novembre dans l'État de Sharm El Sheikh.