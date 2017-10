Burkina Faso: Tour du Faso 2017 - 17 équipes à l'assaut du prestigieux maillot jaune

Les pays invités cette année sont l'Allemagne, la Hollande, la France, la Belgique, l'Erythrée, le Maroc, la République démocratique du Congo, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Togo et le Mali. Le Burkina Faso, pays organisateur sera présent avec 3 équipes. Après 30 ans d'existence, le Tour du Faso est entré dans l'âge de la maturité. Le comité d'organisation que dirige le capitaine, Yasne Manégré Sawadogo entend mettre les bouchés doubles pour la réussite de l'évènement. «Au-delà de tout, le Tour du Faso est une course de vélos et ce sont les coureurs qui feront la course. J'en appelle donc à un Tour du Faso propre où le fair-play va prévaloir», a confié le capitaine Sawadogo. Par ailleurs, le président du CNO a rassuré que la sécurité, par la force des choses est plus qu'une simple commission sur ce Tour.

Qui des coureurs de ce 30è Tour succèdera au Burkinabè Harouna Ilboudo, vainqueur de l'édition 2016 du Tour cycliste international du Faso ? Bien malin qui pourra répondre à cette question. 30 ans d'expérience oblige, le peloton sera plus gros que d'habitude et les jouxtes seront qualitativement de taille. Ce sont au total 17 équipes en provenance de 15 pays qui prendront part à ce Tour du Faso cuvée 2017. Les cyclistes traverseront 10 régions du Burkina sur une distance de 1.289,3 Km. Cette année, le comité d'organisation innove avec un circuit fermé dans la ville de Bobo-Dioulasso.

