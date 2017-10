Ile Maurice: Air Mauritius - Le syndicat des pilotes d'Air France dénonce «des pratiques d'un autre âge»

Ils se disent «inquiets des dérives constatées chez Air Maurtius». Et le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) France ALPA ainsi que le SNPL Air France prennent fait et cause pour les pilotes d'Air Mauritius. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié ce mercredi 11 octobre.

Dans le communiqué, le SNPL France ALPA et le SNPL Air France disent dénoncer «les violences sociales au sein d'Air Mauritius». Le licenciement de trois pilotes après que 11 ont dit être souffrants, jeudi 5 octobre, causant l'annulation de quatre vols, «marque le paroxysme d'un malaise déjà ancien au sein de la compagnie», est-il écrit.

«Une situation délétère, un dialogue social quasi-inexistant, la multiplication des intimidations et les menaces régulières de la direction de la compagnie de remplacer les pilotes en poste par d'autres pilotes - indiens notamment - sont en effet devenus la règle depuis plusieurs années», peut-on lire dans le communiqué signé de Christophe Tharot, président du SNPL France ALPA et Philippe Evain, résident du SNPL Air France.

Ils reviennent également sur les conditions de travail difficiles des pilotes. Et insistent que «les violences sociales exercées par la direction (d'Air Mauritius), avec le soutien des pouvoirs publics, sont de nature à compromettre sensiblement la sécurité des vols».

Raison pour laquelle, «nos organisations considèrent comme inacceptable de voir des passagers d'Air France transportés par une compagnie méprisant à ce point les droits des individus».

Et d'enfoncer le clou : «À l'instar de l'IFALPA, la fédération internationale des associations de pilotes de ligne, le SNPL France ALPA et le SNPL Air France entendent mettre en œuvre tous les moyens légaux à leur disposition pour faire cesser ces pratiques d'un autre âge.»

Le communiqué du syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) français ALPA et le SNPL Air France by L'express Maurice on Scribd