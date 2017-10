Sénégal: Ouverture, à Dakar, d'une rencontre internationale des juristes et spécialistes de la réglementation d'Orange

Dakar — Une cinquantaine de juristes et spécialistes de la réglementation du groupe Orange participe, à partir de mercredi à Dakar, à un séminaire international d'échanges sur les acquisitions et renouvellements de licences et la gestion des fréquences et ressources rares, a appris l'APS.

Cette rencontre internationale qui se poursuit jusqu'à vendredi, est accueillie pour la première fois par la Sonatel, à travers sa direction de la réglementation et des affaires juridiques, indique un communiqué reçu à l'APS.

Ces juristes et spécialistes en provenance de 16 pays de la zone Afrique et Moyen Orient vont réfléchir sur les acquisitions et renouvellements de licences, les fusions acquisitions, la gestion des fréquences et ressources rares, le partage d'infrastructures, etc., relève la source.

Ils vont également plancher sur l'avenir de leurs professions face à la digitalisation et leur contribution dans les plans stratégiques de l'entreprise.

La rencontre de Dakar verra aussi la participation de Pierre Louette, secrétaire général du Groupe Orange, Bruno Mettling, président directeur général de Orange MEA et par ailleurs président du Conseil d'administration de Sonatel, de Alioune Ndiaye, directeur général de Sonatel et plusieurs autres membres du Comité exécutif du groupe Orange, lit-on dans le communiqué.

Sonatel, opérateur de télécommunications présent dans 5 pays, avec la marque Orange, est détenue à 42% par Orange, 27% par l'Etat du Sénégal et divers actionnaires à travers la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan (BRVM).