Sénégal: Première édition des Journées culturelles sénégalo-éthiopiennes à Addis-Abeba, à partir du 16 octobre

Dakar — La première édition des Journées culturelles sénégalo-éthiopiennes se tiendra du 16 au 22 octobre à Addis-Abeba, à l'initiative de l'ambassade du Sénégal en Ethiopie, a-t-on appris de source officielle, mercredi à Dakar.

Cette manifestation est inscrite dans "de belles perspectives pour une coopération sénégalo-éthiopienne diversifiée et renforcée au bénéfice des deux peuples", explique la même source.

A partir d'une approche alliant "l'impératif de la croissance économique et la nécessité de valoriser le potentiel et le génie créateur de l'être humain, l'ambassade du Sénégal en Éthiopie a initié la première édition des Journées culturelles sénégalo-éthiopiennes", écrit l'ambassadeur du Sénégal en Ethiopie, Baye Moctar Diop.

Par cette manifestation, la partie sénégalaise ambitionne de "soutenir la création et la créativité des acteurs culturels" des deux pays, de "protéger et promouvoir le patrimoine culturel", ajoute le diplomate dans un document reçu des services du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Cet événement devrait également contribuer à "promouvoir la coopération culturelle entre le Sénégal et l'Éthiopie, comme moteur d'une interaction constructive et fructueuse dans tous les secteurs de l'activité humaine".

Selon l'ambassadeur du Sénégal en Ethiopie, de cette manifestation, il est en aussi attendu qu'elle favorise "la formation d'un réseau dense et durable entre créateurs sénégalais et éthiopiens, entre responsables des deux pays en charge des politiques culturelles".

Cette initiative compte par ailleurs contribuer "au rapprochement des peuples et des nations, par le respect de l'originalité de chaque culture et le partage des savoirs et des connaissances", compte tenu de l'ancienneté des relations diplomatiques entre les deux pays.

"Naguère construite sur le socle de l'estime (... ), la relation entre nos deux pays a évolué avec le temps, inspirée par le réalisme et la convergence de nos intérêts respectifs dans divers domaines", souligne l'ambassadeur du Sénégal en Ethiopie.

Les deux pays "s'évertuent chacun de leur coté à mettre en œuvre une politique étrangère orientée vers le développement économique, sans négliger la valorisation du capital humain notamment, dans sa dimension qui prend en compte la promotion des valeurs culturelles", ajoute-t-il.