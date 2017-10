Madagascar: Epidémie - Un cas de peste importé confirmé aux Seychelles

Dans la lutte contre la peste, le coude-à-coude ne devrait pas se limiter à celui de l'Etat et des Nations… Plus »

Jusqu'ici, Air Seychelles est la seule compagnie aérienne à avoir suspendu ses vols vers Madagascar. Le Commissaire divisionnaire Ruffin Lebiria, chef de la Police de l'air et des frontières à Ivato a indiqué, qu'aucune déclaration verbale ni officielle, sur la suspension des autres vols, ne lui a été remise, jusqu'à hier. Les pays voisins pourraient suivre le pas de l'Air Seychelles, au cas où l'épidémie continuerait à se propager. Les dernières statistiques du ministère de la Santé publique font état de cinq cents cas et de cinquante-quatre décès, cumulés du 1er août au 11 octobre. Hier, six décès ont été enregistrés dans tout Madagascar.

Le gouvernement des Seychelles a pris des mesures strictes, suite à l'apparition de ces cas. « Tous ceux qui arrivent de Madagascar seront mis en isolation pendant six jours », cite ce ministre de la Santé, dans cet article paru vers 12 heures 45 à Madagascar. Plus tard, une consœur aux îles Seychelles, jointe au téléphone, nous a informés que son gouvernement a suspendu momentanément l'hébergement de tout étranger qui arrive de Madagascar. « Sauf les Seychellois peuvent, pour le moment, rentrer sur le territoire », indique-t-elle.

