Angola: Plus de 50 produits soumis à des timbres fiscaux de haute sécurité

Luanda — Plus de 50 produits de la classe des médicaments, boissons, liquides, tabac et ses dérivés manufacturés et d'autres produits devront obligatoirement porter des timbres fiscaux , a appris lundi l'Angop de source sûre.

D'après un Décret Présidentiel rendu public dans le Journal Officiel de la République d'Angola du 25 septembre dernier parvenu à l'Angop, cette mesure découle de la nécessité de l'application du Programme des Timbres à Haute Sécurité (PROSEFA) en République d' Angola.

Ce programme, d'après le décret, est considéré comme un pas fondamental vers le combat aux produits contrefaits, la perception de recettes fiscales, ainsi que la fiabilité des biens et produits dans le marché national.

Les produits comme le tabac non manufacturé, le tabac non écoté, les cigares, médicaments préparés à des fins thérapeutiques, ceux qui contiennent de la pénicilline ou ses dérivés, avec une structure d'acide pénicillinique, ceux qui retiennent des hormones, sont entre autres produits qui sont concernés par l'apposition obligatoire des timbres fiscaux de haute qualité.

Dans la classe des boissons, il se révèle sur la liste, des boissons mates, des vins sur la base de raisins frais, des vins effervescents et pétillants, la champagne et d'autres liqueurs.

Ces produits sont susceptibles à être falsifier et devenir un problème à l échelle mondiale, affectant également l'Angola.

Cette obligatoire établie retombe sur les fabriquant et producteurs de médicaments, boissons et liquides alcooliques, tabacs et ses dérivés manufacturés à distribuer et à vendre en République d'Angola.

Le décret déjà en vigueur indique que les timbres de haute sécurité peuvent être acquis auprès des Ministères de la Santé, de l'Industrie et du Commerce.