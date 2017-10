Angola: Huambo - Le pays produira plus de deux millions de tonnes de céréales

Cachiungo — Deux millions 500 000 tonnes de céréales seront produites dans tout le pays à la fin de la campagne agricole 2017/2018, ouverte mercredi, par le Président de la République, João Lourenço.

La quantité prévue a été rendue publique le même jour, dans la municipalité de Katchiungo, province de Huambo, par le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Marcos Nhunga, ajoutant que dans la chaîne de racines alimentaire et tubercules, seront produites 11 millions de tonnes.

En plus de ces quantités, il a indiqué que 650 000 tonnes seront produites en légumineuses et oléagineux, 6 millions de tonnes de fruits tropicaux et 2 millions de tonnes de cultures horticoles.

Quant au café et noix de coco, le ministre de l'Agriculture et des Forêts a déclaré qu'à la fin de la campagne agricole, le pays récoltera 26 mille tonnes.

Marcos Nhunga a confirmé que plus de cinq millions d'hectares de terres étaient en préparation dans le pays et que le Gouvernement accordait la priorité à l'acquisition et distribution en temps opportun aux agriculteurs des facteurs de production.

En conséquence de cette stratégie, a-t-il dit, 50 000 charrues de traction animale sont arrivées récemment dans le pays et que deux cent mille tonnes d'engrais divers étaient mises à la disposition des agriculteurs.

Le ministre de l'Agriculture et des Forêts a également souligné que des semences de haute qualité et de productivité avaient été préparées, mettant l'accent sur le maïs, le les haricots, entre autres.

Dans le cas de la province de Huambo, il a précisé que le processus de correction des sols était en cours afin d'augmenter les niveaux de production.

Il a conclu que l'ouverture de la campagne agricole par le Président de la République, João Lourenço, représentait en soi une manifestation d'intérêt personnel et d'Etat, ainsi que l'engagement du Gouvernement à combattre la pauvreté et la faim, plaçant l'agriculture au centre de la diversification et la stabilisation de l'économie.