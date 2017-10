Sénégal: Qualification du film "Félicité" aux Oscars du cinéma 2018

"Félicité", Etalon d'or de Yennenga au FESPACO 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso en mars dernier et Ours d'agent à la Berlinale en janvier, a déjà remporté six prix à travers le monde.

Selon la même source, "les films nominés seront annoncés le 23 janvier 2018 et la cérémonie des Oscars aura lieu le dimanche 4 mars 2018 à Dolby Theatre à Hollywood et Highland center aux USA".

Dakar — Le film "Félicité" du réalisateur sénégalais Alain Gomis est qualifié à la 90ème Cérémonie des Oscars (90th Academy Oscars) du cinéma organisée par l'Academy of motion pictures sciences and arts des Etats Unis d'Amérique, a-t-on appris mercredi de source officielle.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.