Cameroun: France - Me Akere Muna à baton rompu sur JMTPLUS vol 1 & 2

Alors qu'il vient d'annoncer sa candidature aux prochaines élections présidentielles dans son pays le Cameroun, Maître Akéké Muna, de passage à Paris,a accordé sa toute première interview en terre française à JMTVPLUS.

L'ancien Président de l'Union Panafricaine des Avocats,Ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun ; ancien président de la branche camerounaise de Transparency International, puis Vice-président de cette ONG qui désigna le Cameroun double champion du monde de la corruption en 1998 et 1999 ; ancien président du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, Me Akéré Muna est le fils de Solomon Tandeng Muna

Habitué à la chose élective dans les instances internationales , Me Akere Muna, se voit comme l'alternative, la plus crédible, à Paul Biya qui est au pouvoir voici 35 ans.

Dans cet entretien,en deux parties,l'ancien bâtonnier donne à connaitre l'Homme, son parcours,son enfance, l'éducation rigoureuse reçue d'un papa alors Premier Ministre du Cameroun anglophone, puis vice-Président de la République Fédérale du Cameroun, Président de l'Assemblée Nationale, mais surtout l'un des principaux artisans, avec John Ngu Foncha, de la réunification des Cameroun anglophone et francophone, unité aujourd'hui remise en cause par certains compatriotes des régions du Nord-Ouest (région d'origine de Me Akéré Muna) et du Sud-Ouest du Cameroun.)

Pour Me Akere Muna, la corruption est le mal majeur qui mine son pays, ce fléau fait partie des éléments qui ont décidé le fondateur de Transparency International au Cameroun à se lancer dans la course pour Etoudi 2018.

Ils sont nombreux les camerounais qui voient en Akere Muna l'incarnation de l'espoir.

Il y a 27 ans déjà, un au autre espoir naquit avec l'émergence politique d'un autre fils de la région anglophone, espoir qui n'a jamais brillé;peut-être est-il venu le temps, tant espéré, par les million de Cameroun? Rencontre...