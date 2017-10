Maroc: Prorogation du délai accordé à la Cour des comptes

Poursuite de l'examen du rapport sur le Programme «Al Hoceima-Manarat Al Moutawassit»

S.M le Roi Mohammed VI a bien voulu donner sa Haute approbation à la demande formulée par le Premier président de la Cour des comptes en vue d'accorder à ladite Cour un délai supplémentaire d'une semaine pour lui permettre de réaliser avec objectivité, précision et professionnalisme nécessaires, la mission qui lui a été confiée au sujet de l'examen du rapport sur le programme de développement «Al Hoceima-Manarat Al Moutawassit», indique mardi un communiqué de la Cour des comptes dont voici la traduction : «Conformément aux Hautes instructions Royales données à la Cour des comptes pour procéder à l'examen du rapport réalisé par l'Inspection générale de l'administration territoriale et l'Inspection générale des finances au sujet du programme de développement spatial de la province d'Al Hoceima-Manarat Al Moutawassit, et eu égard au nombre des projets inscrits dans ce programme et celui des intervenants et en raison également des rapports et données nombreux à examiner et auditer, et pour permettre à la Cour des compte de réaliser cette mission avec objectivité, précision et professionnalisme nécessaires, le Premier président a sollicité auprès de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste et le préserve, d'accorder à la Cour un délai supplémentaire d'une semaine.

Sa Majesté le Roi a bien voulu donner sa Haute approbation à cette demande, en vue de permettre à la Cour des comptes de réaliser les missions qui lui ont été confiées dans les meilleures conditions».