Angola: Mise en relief du travail systématique d'éducation sanitaire

Dans la table ronde de deux jours, les participants abordent des sujets tels que "La santé mentale au travail", "la prévention et le stress au travail", "la motivation comme facteur d'amélioration de la productivité" et "les bonnes pratiques, l'attention à la santé mentale au travail", entre autres.

«Le ministère de la Santé reste engagé à consolider et à étendre ces actions au niveau national, en veillant pour que soit garantie une assistance de qualité aux personnes les plus nécessiteuse», a-t-il expliqué.

Il a informé que de 2014 au premier semestre 2017, le réseau de services de santé mentale avait assistait 330.508 patients, mettant en évidence les troubles dus à l'alcool et aux drogues, troubles d'humeur et des troubles associés à un dysfonctionnement physiologique ou somatique mettant l'accent sur les maladies psychosomatiques.

Il a préconisé la poursuite du débat proactif et une meilleure sensibilisation sur la santé mentale en milieu de travail et dans la communauté en général, promouvant des meilleures pratiques visant à réduire les attitudes nuisibles à la santé.

Luanda — L'importance d'un travail systématique d'éducation sanitaire pour le changement de comportement qui permet d'aborder les défis et les problèmes de santé mentale, comme un aspect fondamental pour le bien-être des individus, des familles et de la société a été reconnue ce mercredi , par le directeur national des ressources humaines du ministère de la Santé, António Martins.

