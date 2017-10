Ile Maurice: Air Mauritius - «Rien de concret concernant la réintégration pour le moment», dit Patrick Hofman

Même son de cloche du côté de Shezaan Laulloo, président de la Mauritian Air Line Pilots' Association. «Les conseils légaux des deux parties étudient la question et on attend toujours un dénouement.»

Après la réunion de ce matin entre Me Fouad Noorally, représentant de la compagnie d'aviation nationale, les syndicats des pilotes et le Permanent Secretary du ministère du Travail, les deux pilotes licenciés d'Air Mauritius avaient été conviés à une nouvelle réunion dans l'après-midi. Selon le négociateur Jack Bizlall, leur réintégration a été "agreed with in principle". Il reste toutefois à définir les modalités. «Bann avoka ki get modalité ki dan lintéré d'Air Mauritius é des employés.»

