Ile Maurice: Bribe électoral allégué - Von Mally réclame l'invalidation des élections régionales et porte plainte à l'ICAC

«Tou bann linformasion ki mo pé gagné dan mo letter box pé prouvé ki gouvernman OPR finn servi laparey déta pou gagn éleksion. À Maurice, des ministres et des députés ont dû démissionner à cause de certaines décisions qu'ils ont prises à la veille des élections.» C'est ce qu'a déclaré le Minority Leader de l'Assemblée régionale de Rodrigues face à la presse, mardi 10 octobre, à son domicile à Terre-Rouge.

Ses «soupçons» se sont avérés. Et c'est preuves à l'appui qu'il s'est tourné vers l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Les dernières élection régionales, clame Nicolas Von Mally, n'ont pas «free and fair». Il réclame de ce fait l'invalidation des résultats.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.