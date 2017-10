Afrique du Sud/Sénégal: Double confrontation entre le pays et l'Afrique du sud - Sadio Mané forfait

L'attaquant international sénégalais de Liverpool Sadio Mané s'est blessé aux adducteurs en sélection (match Cap-Vert -Sénégal : 0-2, à Praia, le 7 octobre dernier) et manquera six semaines de compétition.

Le feu-follet des «Lions» va donc manquer à la double confrontation entre le Sénégal et l'Afrique les 10 et 14 novembre respectivement à Polokwane et à Dakar pour le compte des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018.

Coup dur pour Liverpool et pour la sélection sénégalaise : le milieu offensif Sadio Mané, 25 ans, et tout juste nommé parmi les 30 prétendants au Ballon d'or, s'est blessé aux adducteurs et manquera six semaines de compétition.

Sorti en fin de match lors de la victoire du Sénégal face au Cap-Vert (2-0), Mané devrait donc être absent de la double confrontation entre les Lions et les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud (10 et 14 novembre), décisive en vue de la qualification pour le Mondial 2018.

C'était prévisible ?

Convoqué en sélection par Aliou Cissé pour l'important déplacement des Lions à Praia pour le compte de la 5ème journée, Sadio Mané ne s'est pratiquement pas entraîné avec les «Lions».

Sur le gazon synthétique de l'institut Diambars de Saly où l'équipe nationale s'entraînait pour préparer cette rencontre, l'attaquant de Liverpool a toujours trottiné en solo. Ce, jusqu'au départ des Lions le jeudi 5 octobre pour Praia à bord de La Pointe Sangomar, désormais gérée par l'armée nationale sénégalaise. Sur l'île du Cap-Vert, il sera laissé au repos le jeudi.

Ce n'est que le vendredi soir qu'il sera appelé à intégrer l'effectif de l'équipe pour fouler la pelouse synthétique du Nacional Estadio Da Praia. Non sans avoir obtenu l'aval du staff médical sur son aptitude. Cette mise à l'écart étant sur toutes les lèvres déjà, Aliou Cissé avait tenu à lever toute équivoque sur son éventuel forfait. «Hier (jeudi 5 octobre, Ndlr) c'était une journée de repos.

Nous avons préféré laisser quelques joueurs au repos et au soin. Comme vous l'avez pu constater, aujourd'hui (hier, Ndlr) tout le monde est là. A l'heure d'aujourd'hui, tous les joueurs sont opérationnels. Kara Mbodji est opérationnel. Sadio Mané a eu un petit problème, plus précisément quelques soucis derrière la cuisse.

Mais ça devrait aller, parce qu'il a eu ce même bobo en club, contre le Burkina Faso aussi. Lamine Gassama aussi avait eu quelques soucis à la cheville mais, ça devrait aller. Le staff médical a bien travaillé et nous verrons comment ça va se passer. Mais à 90 %, il y a une possibilité qu'ils démarrent le match», avait indiqué le sélectionneur national.

Le ballon d'Or africain entre les jambes ?

Seul Lamine Gassama ne rentrera lors de cette rencontre. Mais Sadio Mané a été contraint d'abandonner ses coéquipiers à la 89ème minute, en boitillant. Un coup dur pour Aliou Cissé, les Lions et Liverpool. Mais surtout pour le joueur lui-même qui risque de perdre beaucoup de points en perspective du ballon d'or africain. Son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, lui, a déjà pris le large en envoyant l'Egypte, grâce à un doublé, à la coupe du monde, 28 ans après leur dernière participation.