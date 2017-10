Madagascar: Épidémie de peste - Air Mauritius maintient ses vols vers Madagascar

Le vecteur de la peste est une puce présente sur les rats. «Cette puce peut se transmettre à l'homme, d'où la bactérie de la peste», enchaîne Myka Alexander. À ce stade, il s'agit de la peste bubonique. «Toutefois, ce type de peste se développe pour devenir la peste pulmonaire et c'est ce qui touche le plus Madagascar.» La peste pulmonaire se transmet comme une grippe. «La peste étant une bactérie, le traitement c'est à travers l'antibiotique. Nous avons des traitements pour 5 000 personnes.»

Et d'ajouter qu'elle est hautement contagieuse mais uniquement si on est en présence d'une personne présentant déjà les symptômes de la maladie. «L'important c'est d'identifier les malades et ceux avec qui ils ont eu contact et les traiter.»

De plus, un exercice de fumigation est fait sur les cargos alimentaires. «Il y a davantage de bateaux qui quittent Maurice pour Tamatave que l'inverse. Toutefois, une unité sanitaire au port veille», souligne-t-on à la Mauritius Ports Authority. On ajoute que la prolifération des rats est moindre maintenant qu'il y a plusieurs années.

Pendant ce temps, les autorités portuaires mauriciennes se montrent plus vigilantes quant aux arrivées des navires en provenance de la Grande île, en renforçant les mesures de dératisation. «Tous les bateaux doivent impérativement avoir un certificat de dératisation et un certificat d'inspection des autorités malgaches», dit une source du ministère de la Santé. Des pièges à rats y sont aussi installés à leur arrivée.

