Somalie: «L'homme aux bras de mer» - Portrait d'un pirate somalien du «Tanit» en BD

« On peut l'obliger à quitter le territoire français, mais ça ne sera pas le cas puisqu'il risque quand même la mort. La Somalie est toujours en guerre et les anciens pirates sont pourchassés par les shebabs », explique Simon Rochepeau.

« C'était un pêcheur qui voyait les cargos venir draguer et racler les fonds marins. Du coup, il n'a plus réussi à vivre de sa pêche du jour au lendemain », raconte l'auteur du récit, Simon Rochepeau, qui l'a rencontré en prison. Son embarcation détruite à la suite d'un tsunami, Mohammed emprunte de l'argent à un caïd local qui l'embrigade pour une mission en mer. Celle-ci aboutira à l'assaut du Tanit, faute de pouvoir aborder un cargo.

L'assaut dramatique du voilier Tanit, à 900 kilomètres des côtes somaliennes, a fait la Une des journaux en 2009. L'album de bande dessinée « L'homme aux bras de mer » ne livre aucune image de cet assaut et du procès en France quatre ans plus tard. Les auteurs, le dessinateur Thomas Azuelos et le scénariste Simon Rochepeau se refusent à tout sensationnalisme. Mais, par petites touches, et en présentant le quotidien de travailleurs sociaux et humanitaires, ils font le portrait d'un des assaillants, Mohamed.

Quand la bande dessinée s'empare d'un fait divers pour en explorer la face humaine, cela donne « L'homme aux bras de mer ». Cet album vient de paraître chez Futuropolis. Le scénariste Simon Rochepeau et le dessinateur Thomas Azuelos nous présentent Mohamed, l'un des pirates somaliens qui, en avril 2009, a pris d'assaut un voilier de particulier français, le Tanit. L'opération menée par les commandos de la marine française pour sauver les otages a fait trois morts : deux des cinq agresseurs et le skipper du bateau âgé de 28 ans.

