Ile Maurice: Elle voulait protéger son père malade - Cinq hommes s'acharnent sur une policière

«Bann garson-la inn bien bat li... » Ils ont assisté à la scène, tétanisés par la peur. Impuissants. C'est sous les yeux de ses proches et voisins qu'une policière a été tabassée par cinq individus. Cette agression sauvage s'est déroulée dans l'après-midi du samedi 7 octobre, à la rue Dispensaire, à Triolet. La jeune femme de 25 ans tentait alors de porter secours à son père malade...

La policière, qui est affectée au poste de la localité, a reçu plusieurs coups. Elle est actuellement en congé maladie. Selon ses proches, elle est traumatisée. Les cinq hommes ont, eux, été arrêtés. Ils ont comparu devant la cour de Pamplemousses hier matin.

Au dire d'une proche de la jeune femme, cette histoire aurait pour toile de fond un litige datant de plusieurs années autour d'un terrain. «Éna enn polisié ki res vis-à-vis ar bann-la ek sak fwa zot gagn lager akoz baraz.»

Le jour de l'agression, poursuit-elle, des témoins auraient aperçu le policier picoler avec les cinq suspects qui habitent également la localité. «Ek kan inn gagn diskision sa sink garson-la ki'nn koumans bat sa tifi-la so papa... »

«Sa sink garson-la ti pé bat so papa divan so laport mem. Sa ler-la tifi-la inn sorti pou ed so papa... »

Notre interlocutrice dit être toujours sous le choc. «Dépi sa fami-la inn met miray, zot gagn lager ar vwazin. À chaque fois, il y a des disputes. Des fois cela devient violent. Mé zamé nou ti pansé sa pou vinn osi grav ki sa... »

Selon cette proche de la victime, lorsque les cinq hommes ont débarqué pour s'en prendre à son père qui souffre de problèmes cardiaques, la policière qui était sur place à ce moment-là a tenté de lui venir en aide. «Sa sink garson-la ti pé bat so papa divan so laport mem. Sa ler-la tifi-la inn sorti pou ed so papa.» Notre interlocutrice d'ajouter : «Zamé nou ti pansé bann garson-la ki péna nanyé a fer dan sa zafer-la pou vinn bat sa tifi-la koumsa... »