Ile Maurice: Mauritius Institute of Directors - «Aucun doute sur la bonne foi du board»

Heba Capdevila-Jangeerkhan réfute catégoriquement les allégations de Juan Carlos Fernandez Zara à l'encontre du board du MIoD. Contacté par l'express, Heba Capdevila-Jangeerkhan fait ressortir que «pendant les 12 derniers mois, le board a rappelé à plusieurs reprises à Juan Carlos Fernandez Zara qu'il ne réussissait pas à deliver en tant que CEO». La raison : son incapacité à présenter un business plan en bonne et due forme au conseil d'administration, ce qui a eu plusieurs conséquences néfastes sur les activités de l'institut. Elle souligne également que la décision de le renvoyer a été prise de manière réfléchie et pour le bien du MIoD.

Contacté, le ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, Sudhir Sesungkur, dit suivre la situation de près. Il n'a toutefois pas souhaité faire de commentaire pour l'heure, étant en déplacement pour assister à des réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. «Je m'exprimerai là-dessus à mon retour au pays», a-t-il déclaré.

Que pense le National Committee on Corporate Governance (NCCG) sur la polémique que suscite actuellement le Mauritius Institute of Directors (MIoD) suivant le licenciement du Chief Executive Officer (CEO), Juan Carlos Fernandez Zara, le 22 septembre ? Contactée, Aruna Radhakeesoon, Chairperson du NCCG, répond d'emblée que le MIoD est une société «à part entière» qui n'est pas contrôlée par le NCCG, même si celui-ci a aidé à sa mise en place. «Du reste, aucun membre du NCCG ne siège au conseil d'administration du MIoD», précise-t-elle.

