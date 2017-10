Ile Maurice: Air Mauritius - «Nous voulons établir le dialogue avec les pilotes licenciés», dit Somas Appavou

document

«Tout est mis en oeuvre afin qu'il y ait un dialogue constructif entre les pilotes, les syndicats et la direction d'Air Mauritius.» Face à la presse, ce mercredi 11 octobre, le directeur général de la compagnie aérienne nationale prône l'apaisement. Somas Appavou insiste : «Nous voulons trouver une solution au plus vite.» Notamment concernant le cas des pilotes Ulyate et Hofman, qui ont été licenciés vendredi 7 octobre .

Somas Appavou explique que la réunion tripartite d'aujourd'hui, au siège du ministère du Travail, a été positive. «Nous demandons aux deux pilotes concernés de suivre les procédures énoncées lors de la réunion», dit le Chief Executive Officer d'Air Mauritius. Ainsi, ajoute-t-il, d'ici demain, les deux pilotes devraient faire parvenir leur lettre pour faire appel de la décision du conseil d'administration de les licencier. «Ces lettres seront soumises au board et une décision réfléchie sera prise.»

Somas Appavou insiste : «Nous prônons le dialogue.» C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un comité constitué de cinq membres a été institué. Y siègent les capitaines Dominique Paturau, Pramil Banymandhub et Samad Essoof ainsi que deux membres du management, soit Sudhir Behary-Panray et Jean Bernard Sadien. «Notre objectif est de rencontrer les pilotes et d'établir le dialogue.»

D'ailleurs une rencontre a d'ores et déjà eu lieu avec le capitaine Gébert. «Il sera intégré au roster ce week-end.»

Quant aux opérations, a précisé Somas Appavou, tout est rentré dans l'ordre. «Air Mauritius opère depuis jeudi 492 vols.» Le directeur général de la compagnie aérienne nationale fait valoir que dans le sillage du Salon prêt-à-partir, des billets d'avion d'une valeur de quelque Rs 34 millions ont été vendus. «Malgré ce qui s'est passé, nous n'avons eu aucune annulation.»